Manisa Futbol’un yükü orta sahada

BIRINCI Lig'de yakaladığı başarılı sonuçlarla zirveyi hedefleyen Manisa FK'nın gol yükünü orta saha oyuncuları çekti. Ligde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 14 puanla 4. sırada konumlanan Manisa ekibi, 14 kez fileleri sarstı. Siyah-beyazlı ekibin rakip ağlara gönderdiği 14 golün 13'ünü ise orta saha oyuncuları kaydetti. Manisa FK'da Moryke Fofana 5 golle en skorer isim olurken bu oyuncuyu 2'şer golle Oğuz, Ramirez, Osuji, birer golle Efe Taylan ve Cissokho kaydetti. Siyah-beyazlıların diğer golü ise savunmada görev yapan Kadir Kaan'dan geldi. Manisa ligde bu hafta 20 Ekim Pazar günü Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.