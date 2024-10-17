Tire FK nereye!

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ligin yeni ekibi Tire 2021 FK için 2024-25 sezonu hayal kırıklığı ile başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk 6 haftada 3 mağlubiyet, 3 de beraberlik alarak 16 takımlı puan cetvelinde 3 puanla kendisine 15. sırada yer buldu. Tire 2021 FK'da teknik direktör istikrarını da sağlayamadı. Sezona, takımı BAL'dan çıkaran teknik direktör İbrahim Yıldırım ile başlayan sarı kırmızılılar ikinci haftanın sonunda tecrübeli hoca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 4. haftada Amasyaspor maçı öncesi Galip Gündoğdu'yu göreve getiren Tire 2021 Futbol Kulübü, kötü gidişe çare bulamadı.

YÜKSEL: BU GÜNLER GEÇECEK

GÜNDOĞDU ile son üç maçtan iki puan çıkaran Tire FK'da başkan Hüma Yüksel kara bulutları dağıtmak istediklerini belirtti. Yüksel, "Deplasmanda oynayacağımız Etimesgut Belediyespor önünde kazanmayı hedefliyoruz. Elbet bu zor günleri de aşacağız" dedi.