A Milliler grupta ilk ikiyi garantiledi

AVRUPA Şampiyonası'ndaki başarılı performansını UEFA Uluslar Ligi'ne de taşıyan Türkiye, yükselişini sürdürüyor. Grubunda son iki maçında Karadağ'ın ardından İzlanda'yı da deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başaran Ay-yıldızlılar liderliği bırakmadı. Namağlup liderliğini sürdüren Milli Takımımız, bu galibiyetle grup ikinciliğini de garantiledi. Millilerimiz, grubu ikinci bitirmesi halinde A Ligi'ne yükselmek için Play-Off oynama hakkı elde edecek ve Dünya Kupası elemelerinde dörtlü grupta yer alacak. 16 Kasım'da evimizde oynayacağımız maçta Galler'i yenmemiz halinde ise liderliğimiz kesinleşiyor. Bu durumda A Ligi'ne doğrudan katılıyoruz ve en iyi dört birinciden biri olmamız halinde Dünya Kupası Uluslar Ligi Play-Off'u oynamaya hak kazanıyoruz. Uluslar Ligi'nde zafere ulaşacak ekip, doğrudan Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanacak.