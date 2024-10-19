Bir numaraya yeni aday

Galatasaray, efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sezon sonu ülkesine dönme ihtimalinin artması nedeniyle kaleci arayışlarına hız verdi. Kulübe önemli yıldızlar kazandıran menajer George Gardi ile çalışan yönetim, adayları belirleyip teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunacak. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim PSV Eindhoven'ın 31 yaşındaki kalecisi Walter Benitez olmuştu. Oyuncunun bonservisinin olmaması önemli bir avantaj. Ancak kalede yıllar sürecek bir istikrar yakalamak isteyen sarı-kırmızılılar gelecek vadeden isimlerin de peşinde.

GARDI'NİN RADARINDA

Menajer Gardi'nin radarına bu plan çerçevesinde giren kalecilerin başında ise Alban Lafont geliyor. Fransa'da Nantes forması giyen ve 9 milyon Euro civarında bir piyasa değerine sahip olan 26 yaşındaki file bekçisi, Nantes'a 2021'de Fiorentina'dan 7.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lafont, yazın Ajax'la görüşmüş ancak anlaşma olmamıştı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, vadelere yayılmış bir bonservis yatırımıyla Lafont veya o seviyede bir eldiveni kadrosuna katarak bir kez daha kaleci konusunu uzun yıllar boyunca rafa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

ASLAN'IN RAKİBİ ANTALYA

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak. Aslan'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaan Antalya maçında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.