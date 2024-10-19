Menemen FK kritik virajda

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen Menemen FK, kritik bir virajı dönecek. Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik ile namağlup ilerleyen ve 19 puanla 2. sırada konumlanan sarılacivertliler, kendisi gibi bir seri yakalayan lider 68 Aksaray ile kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde direkt rakibini yenerek zirveye kurulmak isteyen İzmir ekibi, bu karşılaşmadan alacağı galibiyet ile özgüven tazelemek istiyor. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, "Zirve yarışında önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz. Herkesi maça bekliyoruz" dedi.

KUŞADASISPOR'DA SEVİNDİK İMZALADI

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 6 maçta puan yüzü göremeyen Kuşadasıspor geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı teknik direktör Bayram Sevindik ile anlaştığını resmen açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan başkan İsmet Türker siyah-beyazlıların artık maçları kendi evinde oynayacağı müjdesini de verdi. Başkan Türker, Kuşadası Özer Türk Stadyumu'nda gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Uzun süredir kentimizde oynayamadığımız maç hasretimize son veriyoruz. Yine, 30 Ekim'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Karaköprü karşılaşmasını da yine kendi stadımızda oynayacağız. Burada ev sahibi olarak oynayacağımız maçların avantajını yine Bursa'da çıkacağımız karşılaşmada alacağımızı düşünüyorum" dedi.

EFELER 09'UN GÖZÜ ZİRVEDE

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Efeler 09, gözünü liderlik koltuğundan ayırmıyor. Bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek hanesine 9 puan yazdıran ve kendine 7. sırada yer bulan yeşil-beyazlı ekip, yarın oynayacağı 52 Orduspor FK maçını yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Geçen sezon Play-Off oynayan ancak finalde Elazığspor'a yenilerek 2. Lig'in kapısından dönen Aydın ekibi, bu sene hata yapmadan direkt şampiyonluk hedefliyor. Efeler 09 Teknik Direktörü Tolgay Şanbay, "Yeni bir takımız. Adaptasyon sürecini geçirdikten sonra çok daha iyi olacağımızdan eminim" dedi.

7 EYLÜL TURGUTLU KAZANMAYA HASRET

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta kötü günler geçiren 7 Eylül Turgutlu, 11 maçtır kazanamıyor. Ligde sıkıntılı günler geçiren Manisa ekibi geçen sezondan beri galibiyet özlemi yaşıyor. Ekonomik kriz ile mücadele eden ve elindeki bütün oyuncuları kaybeden Turgutlu, en son geçen sezon 24 Mart tarihinde Sapanca Gençlik'i yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. O tarihten bugüne kadar kazanamayan kırmızı-beyazlı Manisa ekibi, yaklaşık 7 aydır galibiyet özlemi çekiyor. Manisa temsilcisi, 209 gündür kazanamazken, yarın oynayacağı Kırıkkale FK müsabakasıyla bu özlemi sonlandırarak zincir kırmak istiyor.