Galatasaray’dan Ismail Jakobs’ın sakatlığıyla ilgili açıklaması

Galatasaray Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs'ın sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs'un tedavisine başlanmıştır."

ELFSBORG MESAİSİ BAŞLADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.