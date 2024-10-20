Göztepe kahroldu

Süper Lig'de milli ara dönüşünde Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'a tek golle mağlup oldu: 1-0. 7. dakikada Matsuki'nin kullandığı kornerde Heliton'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 19'da Thiam, şutunu çekti. Kaleci Lis'den dönen topu tamamlayan Ahmed Kutucu, fileleri havalandırdı: 1-0.

KALECİYİ AŞAMADILAR

24'te Ahmed Kutucu'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Lis, topu direk dibinden çeldi. Dönen topta Dubois'in şutunda, kaleci Lis yine gole izin vermedi. 76'da Ahmed Kutucu, rakibini geçip uzak köşeye yaptığı vuruşta Mateusz Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi. 88'de top Rumolo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan David Tijanic'in yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 90+4'te İsmal'in sağ kanattan ortasında Bokale topu aşırdı, Heliton'un vuruşu kaleci Berke'de kaldı. Müsabaka 1-0 sona erdi.

TARAFTAR MAÇA AKIN ETTİ

Göztepe taraftarı, kritik Eyüpspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka için yollara düşen sarı-kırmızılı taraftarlar, maçtan önce tribünlerdeki yerini aldı. İlk düdükle birlikte tezahüratlara başlayan 12. adam, maç boyunca bir dakika susmadı.

STOİLOV'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor karşılaşmasına geçen hafta oynanan Sivasspor maçından farklı olarak 4 değişiklik ile çıktı. Stoilov, Sivas'taki 11'i bozarken, sakatlığı bulunan Nazım'ın yerine Ogün'ü, İsmail'in yerine kart cezasını tamamlayan Bokele'yi, kart cezası bulunan Dennis'in yerine Ahmed'i, Tijanic'in yerine ise Matsuki'yi sahaya sürdü. Doğan Erdoğan, Miroshi ve Kubilay Kanatsızkuş ise sakatlıkları nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

DEPLASMAN LANETİ SÜRÜYOR

Göztepe, bu sezon özellikle iç sahada gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplarken, gurbette ise sessiz kaldı. Gürsel Aksel Stadı'nda sahayı rakiplerine dar eden sarı-kırmızılılar, 4 maçta 3 galibiyet alırken, bir tek Fenerbahçe ile berabere kaldı. İzmir temsilcisi, gurbette ise tam tersi bir görüntü çizdi. Sezonun ilk maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Göztepe, son iki deplasman maçında ise kabus gördü. İlk olarak 3-1 öne geçtiği maçta Samsunspor'a 4-3 yenilen Göz-Göz, dün de Eyüpspor'a tek golle mağlup oldu ve henüz gurbette maç kazanamadı.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL