Merkezefendi yine kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve henüz galibiyetle tanışamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında Beşiktaş Fibabank'a da mağlup olarak düşme hattında çakılı kaldı: 72-86. Müsabakaya taraftar desteğini de arkasına alarak iyi başlayan Denizli temsilcisi, Cook'un basketleriyle ilk periyotu 15-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte konuk ekip, maça ağırlığını koydu. Terry ve Needham'ın attığı sayılarla Merkezefendi'yi yakalayan ve geçen siyahbeyazlılar devreyi 34-31 önde kapattı.

FARK ÇİFT HANELERE ÇIKTI

Üçüncü çeyrekte Merkezefendi oyundan koptu. Bu dakikalarda sahaya hükmeden Beşiktaş, farkı çift hanelere taşımayı başardı. Pota altında büyük bir üstünlük kuran siyahbeyazlılar, son bölüme 10 sayı farkla 58-48 önde girdi. Son periyotta Merkezefendi'nin çabalarına izin vermeyen Beşiktaş, parkeden 86-72 galip ayrıldı. Mavi-yeşilliler, Mersin ve Karşıyaka'nın ardından Beşiktaş'a yenilerek dibe demir attı.