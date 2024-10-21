Arkas gülemiyor

SMS Grup Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, deplasmanda karşılaştığı Cizre Belediyespor'a 3-2 mağlup olarak ligdeki 3. maçında da galibiyetle tanışamadı. İlk 2 seti Cizre, 25-21 ve 25-16'lık setlerle kazandı. Yılmayan İzmir ekibi 25-17 ve 25-20'lik setlerle durumu 2-2'ye getirdi. Final setini 15-9 kaybeden mavi-beyazlılar, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı. CEV Challange Kupası son 32 turunda da Akaa Voley'e kaybederek Avrupa arenasından elenen Arkas, gelecek sezon genç oyunculara yöneleceklerini ve 1. Lig'de mücadele edeceklerini duyurmuştu.