KSK çok farklı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka ilk haftaların flaş takımı Mersin Spor'u evinde farklı yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı: 107-81. Boutsiele'in pota altından etkili oyunuyla öne geçen Karşıyaka'ya konuk Mersin Spor Emre Tanışan ve Pineiro'nun dış atışlarıyla yanıt verdi. Kenan Sipahi ve Hakan Sayılı'nın üçlükleriyle rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen ev sahibi, ilk periyodu Hakan'ın turnikesiyle 29-22 önde bitirdi. İkinci periyodun başında Simmons'la üst üste 5 sayı bulan Mersin, pota altından Olaseni, dışarıdan Cobbs ve Emre'nin basketleriyle farkı 2 'ye indirdi. Bu bölümde Kaf- Kaf'ta Webb ve McCollum devreye girerek farkı yeniden açtı. İlk deve 55-48 sonuçlandı. Üçüncü periyodun başında KSK, Kenan, Jefferson ve Russell'ın art arda üçlükleriyle farkı bir anda 20 sayıya taşıdı. Yeşil-kırmızılılar periyodun son saniyesinde McCollum'un basketfaulden bulduğu 3 sayıyla son periyoda 84-63 önde girdi. Son periyotta rahat bir oyunla 100 sayı barajını geçen Karşıyaka salondan 107-81 galip ayrıldı.