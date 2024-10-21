Manisa Iğdır’a teslim

TRENDYOL 1. Lig'in 9. haftasında Manisa FK, milli ara dönüşünde konuk olduğu Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. 3. dakikada Manisa FK'da Kaan sol kanattan ortasını açtı, arka direkte Diallo'nun indirdiği topa Wriedt gelişine sağ ayağıyla şutunu çekti, top kalenin üzerinden auta çıktı. 5'de Iğdır FK'da Regattin ceza sahası içinin sağ çaprazında topla buluştu ve iki rakibinden sıyrılıp sağ ayağıyla yerden şutunu çekti, top kalenin solundan auta çıktı.

ASİST EYSSERIC'TEN GELDİ

20'DE Awuku rakibine sert girdi, hakem önce sarı kart gösterdi. Ardından VAR'ın itirazı sonrası monitöre gitti ve sarı kartı iptal edip Manisa FK'lı oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına attı. 29'da Thuram, Eysseric ile girdiği duvar pası sonrası ceza sahası yayı içerisinden sağ ayağıyla yerden şutunu çekti, top kaleci Alperen'in solundan ağlar ile buluştu:1-0. 65'te Regattin ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla kaleyi yokladı, kaleci Alperen soluna uzandı ve topu çelmeyi başardı. 68'de Manisa FK savunması arkasına atılan uzun topa hareketlenen Thuram ceza sahası içi solundan topu kalecinin üzerinden aşırttı ancak top kalenin üzerinden auta çıktı.