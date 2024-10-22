Avrupa’nın en hızlısı Bengisu

MOLOKAI etabını geçen ilk Türk ve Okyanus Yedilisi'nde beş etabı bitiren ilk Türk kadın unvanlarının sahibi Bengisu Avcı'nın 12 saat 10 dakikalık Molokai performansı, kadınlarda Avrupa'nın en hızlı derecesi olarak da tarihteki yerini aldı. Geçtiğimiz cumartesi sabah 04.28'de Molokai'den okyanusa giren İzmirli yüzücü, yaklaşık 42 kilometrelik parkuru 12 saat 10 dakikada bitirerek Hawaii'ye vardı.

ÖNEMLI OLAN PARKURU TAMAMLAMAK

Bu derece, Molokai etabında Avrupalı bir kadın yüzücü tarafından kayıtlara geçen en hızlı zaman oldu. Kadınlar klasmanındaki Dünya rekorunun sadece üç dakika gerisinde kalan Bengisu Avcı, burada da dünyadaki en iyi ikinci kadın derecesinin sahibi oldu. Molokai saatine göre karanlık bir saatte suya girdiğini söyleyen İzmirli yüzücü, "Parkurun önemli bölümünü karanlıkta geçtim. Tepemdeki ay o kadar parlakti ki, ufka baktığımda güneşin doğuşu ile ayın görüntüsünü ayıramıyordum. Bir anda Mayıs ayında denizanası teması yaşadığım yere geldiğimi fark ettim. Ne onlar, ne de köpekbalıkları ortada vardı. Normalde gün doğduktan sonra en az 2-3 saat daha yüzmeliydim ama bir anda dibi gördüm. Yüzmemiş sanki uçmuştum. Bu parkurdaki en hızlı kadın derecesi 12 saat 7 dakika ile Avustralyalı Penny Palfrey'ye ait. Ancak her parkur her geçişte size farklı bir doğa sunuyor. Bu bir yarış değil. O nedenle buradaki en güzel duygu, parkuru tamamlamak" dedi.