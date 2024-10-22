Göztepe filede koltuğu bırakmadı

KFC Kadınlar Voleybol Birinci Lig'in de sezona harika bir giriş yapan Göztepe, yoluna doludizgin devam ediyor. Sezona Sultanlar Ligi hedefiyle giriş yapan sarı-kırmızılılar, geride kalan üç haftada rakiplerini mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sırasıyla Havran Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve önceki günde Bozüyük Belediyespor'u mağlup eden İzmir'in Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor. Göztepe, ayrıca bu üç maçta rakiplerine set dahi vermeyerek dikkatleri üzerine çekti. Göz-Göz, hafta içi mesaisinde yarın Vakıfbank II'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.