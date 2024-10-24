Bodrum’a kötü haber

TRENDYOL Süper Lig'de son olarak sahasında Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle yıkılan Bodrum FK'ya kötü bir haber geldi. Sezonun ilk 6 haftasında banko oynadıktan sonra apandisit ameliyatı olan Gökdeniz Bayrakdar, bir süre daha takımla olamayacak. 6. haftada oynanan Hatayspor deplasmanında forma giydikten sonra operasyon geçiren 22 yaşındaki hücum oyuncusu, son üç maçta tedavisi nedeniyle forma giyememişti. Gökdeniz Bayrakdar'ın iyileşme süresinin uzadığı ve en az 1 ay sonra tam olarak sahaya çıkmaya hazır olacağı öğrenildi.

ALTERNATİFLERİ VAR

Sezon başında Antalyaspor'dan bonservisi alınan Gökdeniz, geçen sezon Muğla ekibinin tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmasında önemli bir pay sahibi olmuştu. Gökdeniz'in yokluğunda Bodrum'da gol yükünü yine ön bölgede Puşcaş, Seferi ve yerli oyuncu Celal Dumanlı çekecek.

DERSİMİZ FENERBAHÇE

LİGDE son iki haftadır aldığı bir beraberlik ve bir yenilgi ile düşüş yaşayan Bodrum FK gözünü 27 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına çevirdi. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör şampiyon adayı Kanarya'nın eksik ve güçlü yönlerini futbolcularına ezberletirken, "Yenemiyorsan, yenilme" mottosuyla adeta beyin yıkıyor.