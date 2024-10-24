Gol düellosu Galatasaray’ın

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği İsveç ekibi IF Elfsborg'u 4-3 yendi. 3. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Isak Pettersson topu güçlükle çeldi. 14. dakikada Mertens'in ortasında altıpasın sol tarafında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci yine geçit vermedi. Pozisyonun devamında Barış Alper'in röveşatasında meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 28. dakikada Mertens'in şutunda direkten dönen topu Icardi sol çaprazdan ağlara yolladı: 1-0. 39. dakikada Sara'nın ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleci Pettersson'a çarpıp filelere gitti: 2-0. 44. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Barış Alper ceza sahası içi sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

İKİNCİ YARI RİTMİNİ KAYBETTİ

İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde başlarken, Aslan ritmini kaybetti. 53. dakikada topla buluşan Hedlund'un yerden arka direğe çevirdiği topu Hult yaptığı tek vuruşla ağlara gönderdi: 3-1. 65. dakikada Barış Alper'in eline çarpan top sonrasında VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Slovenyalı hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Baidoo, meşin yuvarlak ve kaleci Günay'ı farklı köşelere gönderdi: 3-2. 83. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2. 90+2. dakikada Baldursson'un pasında Larsson'un vuruşunda top ağlara gitti: 4-3. Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray rakibini 4-3 mağlup etti.

AVRUPA'DA NAMAĞLUP

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3'üncü maçında da sahadan mağlup ayrılmadı. İlk maçında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Riga ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. İstanbul temsilcisi, iç sahada oynadığı ikinci Avrupa maçından da galibiyetle ayrıldı.

BURUK'TAN ÜÇ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

İSVEÇ temsilcisi Elfsborg'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımını sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkarırken kadroda üç zorunlu değişiklik yaptı. Buruk, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı Antalyaspor maçında görev verdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası, Ismail Jakobs'tan sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Sarı-kırmızılılarda bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen görev verdi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Galatasaray'ın RAMS Park'ta Elfsborg'u konuk ettiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar mesai çıkışı olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Stadı dolduran binlerce taraftar mücadelenin başlangıç düdüğüyle birlikte tezahüratlara başlarken, son düdüğe kadar bir an olsun susmadı