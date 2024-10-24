PETKiM tatsız

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda elemelerden gelip Avrupa'da sezona 2'de 2'yle başlayan Aliağa Petkimspor deplasmanda konuk olduğu lider Unicaja Malaga'ya 112-77'lik skorla farklı yenildi ve zirve koltuğuna oturma şansını tepti. Bu sezon Avrupa arenasında elemeler ve gruplarda çıktığı 5 maçı da kazanan Petkimspor ilk mağlubiyetini altıncı maçında lider durumdaki İspanyol ekibi karşısında aldı.

FARKI BİR TÜRLÜ KAPATAMADI

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisi ilk periyodu 34-19 kaybetti. İkinci çeyrekte de istediği performansı sergileyemeyen Aliağa Petkimspor farkın daha da açılmasını engelleyemedi ve soyunma odasına 60-31'lik skorla gitti. İzmir ekibinde Echenique, Yavuz ve van Beck 12'şer sayıyla oynarken yeterli olmazken, Petkim üçüncü periyodu 86-50 geride kapattı. İzmir ekibi mücadeleden de 112-77 mağlubiyetle ayrılırken, grubun dördüncü maçında rakibini 6 Kasım'da İzmir'de konuk edecek.