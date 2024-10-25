Bisiklet tutkunları Çeşme’de buluşacak

İZMİR'İN plajları, festivalleri ve eşsiz Ege lezzetlerinin yer aldığı Çeşme'de Veloturk Gran Fondo rüzgarı esecek. Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleriyle buluşturabilmeyi amaçlayan amatör yol bisiklet yarışı, spor ile sosyal farkındalık oluşturacak. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisikletseverleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme, bu sene 8. kez Çeşme'de 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşecek.