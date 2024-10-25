Fenerbahçe puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta İngiliz ekibi Manchester United ile berabere kaldı: 1-1. 15. dakikada Garnacho, kale sahası içine hareketlenen Mazraoui'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu meşin yuvarlağı Zirkzee, geriden atağa katılan Eriksen'e aktardı. Eriksen, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu Livakovic'in sağından ağlara yolları: 0-1.

EN-NESYRİ ONANA'YI AŞAMADI

37'de Szymanksi'nin kale sahasına ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı. Seken topu kale direği yakınında Tadic, yeniden En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcu bir kez daha kafayla vurdu ancak Onana bu kez topu kornere tokatladı. 49'da Maximin'in ortasında En- Nesyri topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1. 68'de Mazraoui ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Livakovic topu güçlükle çeldi. 84'te Garnacho ceza sahasına girerken şutunu çekti, kaleci Livakovic gol izni vermedi. Maç 1-1 sona erdi.

MOURİNHO'DAN KADROYA AYAR

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre Manchester United mücadelesinde 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Rodridgo Becao, Edin Dzeko'yu yedek oturttu. Filip Kostic, UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almazken; Jayden Oosterwolde ise sakatlığı sebebiyle oynamada. Bu isimlerin yerine Samuel, Çağlar, Maximin ve En Nesyri ilk 11'de sahaya çıktı.