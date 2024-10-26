Bodrum FK hareketli

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'da iç transfer çalışmaları şimdiden başladı. 9 oyuncunun sözleşmesi biterken yönetim özellikle kaleci Diogo Sousa, stoper Ali Aytemur ve sağ bek Üzeyir Ergün ile sezon sonunu beklemeden devre arasında mukavele yenilemek istiyor. 3 oyuncu Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in vazgeçilmezlerinden olurken, sözleşmesi biten diğer isimlerin geleceği oyuncuların performansına göre belli olacak. Yeşil-beyazlılarda Celal Dumanlı, Kenan Özer, Ondre Celustka, Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez, Gökhan Akkan ve Celal Dumanlı da sözleşmesi 30 Haziran 2025'te biten diğer oyuncular arasında.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR HAZIR

Öte yandan Muğla temsilcisinde geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan, apandisit ameliyatı olduğu için son maçlarda forma giyemeyen Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe randevusu öncesi hazır duruma geldi. Gökdeniz, "3 haftalık bir sakatlık sürecim vardı, döndüğüm için mutluyum, inşallah takımıma katkı vereceğim. Fenerbahçe maçında inşallah hocam şans verirse kadroda olacağım için mutluyum. Fenerbahçe maçında inşallah istediğimiz sonucu alıp Bodrum'a döneriz. Yeni sakatlıktan döndüm ve dönene kadar iyi çalıştığımı düşünüyorum. Eksiklerim var ama ilerleyen haftalarda daha da hazır olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.