Fenerbahçe Avrupa’da yenilgisiz devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Manchester United ile karşılaştı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertli ekibin golünü 49'uncu dakikada Youssef En Nesyri atarken; konuk takımın golü 15'inci dakikada Christian Eriksen'den geldi. Bu maçın ardından Fenerbahçe, 5 puana ulaştı. Manchester United ise puanını 3 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, 3 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise, Twente ve Manchester United ile karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, 36 takımlı ligin 14'üncü sırasında yer alıyor. Sarılacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak. Kanarya, Hollanda ekibini yenerek Avrupa'da çıkışa geçmek istiyor.

MOURINHO GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gördüğü kırmızı kartla İngiltere'de gündem oldu. BBC: "Tüm gözler Ten Hag ve Manchester United'da, ama Mourinho yine rol çaldı.", The Telegraph: "Eski United menajerinin, öfkeyle tepki göstermesinin ardından kırmızı kart gördüğü bir gecede, rakibi Hag, kendi takımının Avrupa'da yine başarısız olduğunu gördü. United, son 19 ayda Avrupa'da sadece bir kez kazandı."