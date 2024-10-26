Göz-Göz’ün gecesi

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın yönetecek. Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi ekip, 12 puanla 7. sırada yer alırken, aynı puana sahip olan Trabzonspor ise averajla 8. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, bordo-mavili takımı mağlup ederek hem üst sıralara yükselmeyi hem de iç sahadaki başarılı performansını devam ettirmeyi hedefliyor.

DENNİS DÖNÜYOR

Göztepe'de savunma oyuncusu Novatus Miroshi'nin son durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edilirken, bir süredir sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş ise mücadelede yer alamayacak. Eyüpspor maçında kart cezalısı olan Anthony Dennis'in tekrar ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Öte yandan Göztepe, bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı.

STANİMİR STOİLOV'UN TAKIMA İNANCI TAM

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, bugün oynayacakları Trabzonspor maçında takımına güveniyor. Deplasmanda şanssız bir yenilgi aldıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak Karadeniz ekibini eli boş göndereceklerini söyledi. İç saha maçlarında daha etkili oynadıklarını belirten Bulgar Teknik Adam, Trabzonspor önünde kazanarak galibiyet serisi için ilk adımı atacaklarını dile getirdi.

EN BÜYÜK KOZU TARAFTARI OLACAK

Göztepe'nin Trabzonspor karşısındaki en büyük kozu yine taraftarı olacak. Sarı-kırmızılıların iç saha maçlarında verdikleri destekle herkesin takdirini toplayan İzmirli futbolseverler yine hazırlıklarını yaptı. Trabzonspor maçının biletlerini dakikalar içerisinde tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar yapacakları tribün şovları ve tezahüratlarla yine takımlarının en büyük itici gücü olacaklar. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel hazırlık yaptığı konuşuluyor.

İKİ EKİP ARASINDA 29. MAÇ

Göztepe, Trabzonspor ile Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak. İzmir ekibi, bordo-mavili takımla ligde yaptığı 28 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 22 gol atan sarı-kırmızılı takım kalesinde 42 gol gördü. İzmir'deki 14 maçta ise Göztepe'nin 2, Trabzonspor'un 5 galibiyeti bulunurken, 7 müsabaka eşitlikle tamamlandı.