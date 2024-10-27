Bucaspor 90’da güldü

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz hafta Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında aldığı beraberlikle galibiyet serisi sona eren Bucaspor 1928, evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. 28'de tecrübeli golcüsü Yasin Öztekin'in ayağından bulduğu golle öne geçen sarı-lacivertliler soyunma odasına 1-0 önde girdi. Uzun süre bu skorla devam eden maçta konuk ekip 85'te İsa Güler'in penaltıdan kaydettiği golle maça dengeyi getirdi. Baskısını artıran Bucaspor, 90. dakikada Barış Başdaş'ın kendi kalesine attığı golle 3 puana uzandı. Bu galibiyetle 20 puanla 4. sırada yer alan Buca, zirveyle arasındaki farkı ikiye indirdi.

LİDER MENEMEN FK İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle harika bir giriş yaparak zirveye kurulan Menemen FK, ilk yenilgisini İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor deplasmanında aldı. Dengeli geçen karşılaşmada ilk yarının son dakikasında Aykut Emre'nin golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bu gole cevap veremedi ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla 22 puanda kalan Menemen, Giresun deplasmanında 2-1 kazanan Aksaray 68 ile birlikte zirveyi paylaştı. Arnavutköy ise puanını 11'e yükseltti.

ALTAY TRABZON'DA VARLIK GÖSTEREMEDİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında Altay deplasmanda 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup olarak üst üste 4. yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılar maça Ozan, Onur, Kuban, Yunus Efe, Özgür, Ceyhun, Yusuf, Murat Berkan, Onur Yıldız, Emre Tangeldi ve Deniz Kadah 11'iyle başladı. Ev sahibi 27'de Süleyman Güneş'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda 70 ve 86. dakikalarda Enes Karakuş Altay ağlarını havalandırarak skoru belirledi. Bu sezonki tek galibiyetini 8 Eylül'de Ankaraspor deplasmanında alan İzmir ekibinin 3 puan hasreti 7 maça çıktı. Haftayı 5 puanla düşme hattının içinde tamamlayan İzmir ekibi, 3 Kasım Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Adana 01 Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

EGE DERBİSİNDE SOMASPOR GÜLDÜ

NESINE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybeden Somaspor evinde Nazillispor'u 2-0 yenerek kötü gidişatını durdurdu. Somaspor, sahasındaki Ege derbisinde 43'üncü dakikada Rahmi Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde bitirdi. İkinci yarıda kalesini gole kapatmayı başaran Manisa ekibi, 90+5'inci dakikada Murat'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Somaspor bu galibiyetle puanını 10 yaparak düşme hattından uzaklaştı. Nazillispor ise 5 puanda kaldı ve düşme potasından kurtulamadı.

İZMİR ÇORUHLU 10 DAKİKADA TESLİM

Nesıne 3. Lig 4. Grup'ta Play-Off hattına yaklaşmak isteyen İzmir Çoruhlu, Erciyes 38 FK deplasmanında iki farklı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarıyı 43'te Yaşar'ın kendi kalesine attığı golle önde kapatan İzmir ekibi, 67'de Uğur Can ile farkı ikiye çıkardı. Çoruhlu, 70 (P) ve 77'de Fevzi Can, 80'de Hüseyin Ekici'nin gollerine engel olamadı ve karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Çoruhlu 10 puanda kalırken, Erciyes ise puanını 11'e yükseltti.

MANİSA FK'DAN ÖRNEK UYGULAMA

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın Esenler Erokspor'u ağırlayacak Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim örnek bir uygulamaya gitti. Siyah-beyazlı kulüp, kadın ve 18 yaş altı çocukların karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebileceğini açıkladı. Sezon boyunca devam edecek uygulamada Passolig şartının getirildiği açıklandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Passolig kartı olmayan kadın ve çocuk taraftarların Passolig kartı alması, kart sahibi olan taraftarların ise Passolig kartlarının vizesini yenilemesi önemli rica olunur. Ücretsiz biletler maç günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bulunan gişelerden temin edilebilir.