Göztepe 5’te 5 yaptı

KFC Kadınlar 1. Ligi'nin 5. haftasında Papara Göztepe Voleybol Takımı, evinde Yeşilyurt'u 3-0'lık skorla devirerek firesiz ilerleyişini sürdürdü. Ligin ilk 4 maçında Havran Belediyespor, Bodrum Spor, Bozüyük Belediyesi ve Vakıfbank 2 takımlarını 3-0'lık skorlarla deviren sarı-kırmızılılar Yeşilyurt karşısında setleri 25-15, 25-13 ve 25-10' kazanarak net bir galibiyet aldı. Bu sezon 5'te 5 yapan İzmir ekibi 3 Kasım Pazar günü deplasmanda kendisi gibi zirve yarışı veren Altınoluk Spor'u ağırlayacak.