Derbi Aslan’ın

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını sekize çıkardı: 2-1. 6. dakikada Sallai'nin sağ taraftan uzun pasında uzak kale direği dibinde topla buluşan Yunus'un gelişine vuruşunda kaleci Ersin, topu kornere çeldi. 13'te Sara'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez'in uzak kale direğinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 44'te Immobile'nin pasında sağ tarafta topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

2. YARI KARŞILIKLI GOLLER

67'de Gabriel Sara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 90+4'te Ndour'un savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Muçi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak kale direğine de çarparak filelerle buluştu: 2-1. 90+5'te Mertens'in pasında Batshuayi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti. Maç 2-1 sona erdi.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbide iki takımın hocası da kadrolarında değişikliğe gitti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Elfsborg maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Buruk, Buruk, cezası nedeniyle Elfsborg mücadelesinde görev veremediği Muslera'ya formayı teslim etti. Buruk, Mertens'in yerine ise Sallai'ye şans verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise son oynadıkları Lyon maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Van Bronckhorst, Muçi'yi yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu ismin yerine milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

29 EKİM COŞKUSU

SARI-KIRMIZILI kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı. Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı.

Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.