Manisa yine kayıp

Trendyol Birici Lig'de geçen hafta Iğdır FK'ya mağlup olan Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini alan Manisa temsilcisi, şampiyonluk yarışında yara aldı. 7. dakikada Diallo'nun sağdan pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Ramirez'in şutunda top sağ üst direğe çarparak auta çıktı. 39'da Furkan'ın ceza sahası içine havalandırdığı topu, kafasıyla savunmanın arkasına atan Catakovic'in pasında, savunma arkasına sarkan Alper, kontrol ettiği topu kale önünden yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.

MUHAMMED DİREĞİ GEÇEMEDİ

54'te sağ kanatta Diallo'nun penaltı noktasına ortaladığı top, savunmanın ters vuruşunda Osuji'nin önüne düştü, Osuji'nin gelişine şutunda top yan ağlarda kaldı. 90+4'te Fofana'nın soldan ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Muhammed'in kafa vuruşu top uzak direkten sekti. Direk dibinden topu çelen kaleci takımını rahatlattı.

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ'TAN ZORUNLU DEĞİŞİM

MANİSA FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, son oynadıkları Iğdır FK maçına göre kadroda biri zorunlu iki değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, kırmızı kart cezalısı Gameli yerine Muhammet Ensar Akgün'ü, forvet Wriedt'in yerine ise Osuji'yi oynattı.