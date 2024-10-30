Kerem için gelen rekor teklife ret

GALATASARAY'DAN Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakırken Portekiz Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Portekiz ekibinin, 12 milyon Euro'ya aldığı Kerem Aktürkoğlu'na gelen rekor bonservis teklifini reddettiği öğrenildi. Henüz sezon başında muhteşem bir istatistik yakalayan Kerem'in şimdiden talipleri olduğu belirtildi. İngiliz devi Manchester United'ın milli futbolcu için 40 milyon Euro bütçe hazırladığı ancak Benfica'nın bu rakama satmayacağı öğrenildi. 40 milyon Euro'ya 'hayır' diyen Portekiz ekibinin Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için kapıyı daha yüksek fiyattan açması bekleniyor.