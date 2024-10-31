Bodrum FK’da Demirel dönemi

T rendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüp, Fenerbahçe yenilgisi sonrası kulüpte 4. sezonuna giren teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmıştı. Taşdemir'in vedasının ardından Volkan Demirel ile görüşmelerini sıklaştıran yeşil-beyazlı yönetim, 42 yaşındaki teknik adamla dün resmen anlaştı. Bodrum'da dün yönetim ile son kez bir araya gelen Demirel tüm şartları kabul ederek üç yıllık sözleşmeye imza attı. Demirel pazar günü iç sahada oynanacak olan Alanya maçında ilk kez takımın başında yer alarak taraftarın huzuruna çıkacak.

İKİ TAKIM ÇALIŞTIRDI

Yeşil-beyazlı kulüp dün öğleden sonra resmi sosyal medya hesaplarından "Ailemize hoş geldin Volkan Demirel" paylaşımıyla üç yıllık anlaşmayı duyurdu. 42 yaşındaki Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı. Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu. Ligde 10 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alan Bodrum Futbol Kulübü, haftaya 13. sırada girdi. Düşme hattıyla arasında bir puan fark kalan Muğla temsilcisi, Demirel ile çıkışa geçmeyi planlıyor.

'HER ZAMAN KALBİMDE'

YALIÇİFTLİK İsmail Altındağ Tesisleri'nde Taşdemir ve antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir için veda töreni düzenlendi. Sipay Bodrum FK Başkan Vekili Selahattin Polat'ın da yer aldığı törende İsmet Taşdemir'e plaket ve çiçek takdim edildi. Muğla ekibi, Taşdemir yönetiminde 10 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 10 puan topladı. Takımla ve yönetimle vedalaşan Taşdemir, "Burada harika günler yaşadık, aile olduk. Bodrum FK her zaman kalbimde kalacak" dedi.