Karşıyaka hata yapmadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bu sezon evinde çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka deplasmanda konuk olduğu Kolossos H Hotels'i 59-71 yendi. Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kallithea Indoor Hall'da oynanan mücadelede yeşil-kırmızılılar ilk iki maçından yenilgiyle ayrılan rakibi karşısında ilk çeyreği 14-16 kazanırken, soyunma odasına 34-38'lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen İzmir temsilcisi farkı açarak son periyoda yirmi sayı farkla 41-61 önde girdi.

KSK AVANTAJI KAPTI

Karşılaşmanın son çeyreğinde de iyi performansını sürdüren Karşıyaka sahadan 12 sayı farkla üstün ayrılmasını bildi. Yeşil-kırmızılılar, deplasmanda kazanıp liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etti. İzmir'den yönetimin tuttuğu özel uçakla taraftarıyla birlikte Rodos'a giden Karşıyaka'yı deplasmanda feribotla adaya ulaşan birçok yeşil-kırmızılı sevdalısı da destekledi. Sahadan üstünlükle ayrılan Karşıyaka rakibini 12 Kasım'da ise İzmir'de ağırlayacak.