Potada zor viraj

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne istediği gibi başlayamayan 4 Ege temsilcisi, bu hafta sonu İstanbul ekipleriyle karşı karşıya gelecek. Sezon başında krizle boğuşan ve sponsor arayışı süren Karşıyaka, geride kalan 4 maçta 2 galibiyet alabildi. Yeşil-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda aldığı mağlubiyeti evinde Galatasaray karşısında telafi etmeye çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Bir diğer İzmir ekibi Aliağa Petkimspor ise Pazar günü 18.00'de ligin şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de yer alan ve yoğun bir maç trafiği olan Petkim, Avrupa'da Malaga'ya mağlup olduktan sonra ligde de Anadolu Efes'e yenilerek 2 galibiyette kalmıştı. İzmir ekibi, zorlu deplasmanda sürpriz arayacak.

İLK GALİBİYET PEŞİNDELER

Süper Lig'in diğer iki Egelisi Manisa Basket ile Merkezefendi ise 4 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Avrupa'da fırtına gibi esen ve güçlü rakiplerinin önünde 3'te 3 yaparak grubunda lider olan Manisa Basket, ligde ise tam tersi bir tablo çizdi. Çıktığı 4 maçı da kaybeden Manisa, Anadolu Efes'e konuk olacak. Ege ekibi, Pazar günü 13.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada güçlü rakibini devirerek kendine gelmek istiyor. Denizli temsilcisi Merkezefendi de ligde henüz galip gelemeyen ekiplerden biri. Yeşilbeyazlılar, Pazar günü 20.30'da evinde konuk edeceği Büyükçekmece'yi yenerek hem kötü gidişe 'Dur' demek, hem de düşme hattından kurtulmak istiyor.