Muğla’ya stat müjdesi

Depreme dayanıksız olduğu için yaz aylarında tribünleri yıkılıp portatif tribün yerleştirilen Muğla Atatürk Stadı'nın yeniden yapımı için protokol imzalandı. AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz'ün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşerek, Muğla Atatürk Stadı'nın modernizasyonu için talep ettikleri ödenek talebi olumlu karşılandı. Milletvekilleri Mete ile Otgöz, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ın katılımı ile stadın modernizasyonu için imzalar atıldı.

6 AY iÇiNDE HİZMETE AÇILACAK

Stadın modernizasyonu için hızlıca ihaleye çıkılacağını ve 6 ay içerisinde hizmete açılacağını ifade eden Ak Parti Milletvekilleri Mete ve Otgöz, "Muğla'mızı 6 bin seyirci kapasitesi, zemini ve tartan pisti ile günümüz şartlarına uygun modern bir stadyuma kavuşturuyoruz. Stadyum Süper Lig dahil tüm liglerdeki akreditasyonunu karşılayacak donanıma sahip olacak. Muğla Atatürk Stadyumu yaşayan bir şehir stadı haline gelecek, Muğlaspor'u Süper Lig'e taşıyacak kadar yüksek standartlar kapasitesinde olacaktır" dedi.