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Trabzonspor’da Nwakaeme gol atamıyor

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’da Nwakaeme gol atamıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, rakip fileleri havalandırması halinde bordo-mavili takım forması altında 896 günün ardından gol sevinci yaşayacak. Trabzonspor'da ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 2 sezon aradan sonra döndüğü bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde beklenen performansı gösteremedi. Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da toplam 9 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı oyuncu, 9 maçta 360 dakika görev alırken sadece 1 asist yaptı. Trabzonspor'da son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında kaydeden Nwakaeme, rakip fileleri havalandırması halinde bordo-mavili takım formasıyla 896 gün sonra gol sevinci yaşayacak.

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