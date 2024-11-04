Denizlispor paraşütsüz

3. Lig 4. Grup'ta 8, evinde 4 maçtır kazanamayan Denizlispor dün de evinde Zonguldakspor FK A.Ş'ye 4-0 yenilerek ağır bir yara aldı: 0-4. 32. dakikada Okan'ın ceza yayı köşesinden vuruşunda top Emirham'ın koluna çarptığı gerekçesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar sonuç vermedi. 33'de Topun başına geçen Okan, plase vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 47'de Denizlispor beraberliğe çok yaklaştı. Ceza alnı içinde Deniz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pas tercihini yanlış yapınca defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 52'de konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Defansın arkasına sarkan Okan, topla 25 metre diripling yaptı, ceza alnına girdi ve kalecinin solundan plase vuruşla skoru 2-0 yaptı. 67'de Zonguldakspor skoru 3-0 yaptı. İlk 2 golün sahibi Okan, topla ceza alnına girdi.kaleci Ertuğrul'u da çalımlayıp, boş kaleye topu yuvarlayıp hattrick yaptı. 80'de Zonguldakspor ceza alnın içinde oluşan karambolde Emre Furtuna, bomboş durumda topu kaleciye nişanladı, defans uzaklaştırdı. 90+4'de Arda, kendi çabasıyla ceza alanına girdi, plase vuruşla skoru belirledi. 4-0.

TARAFTARLARIN DESTEGİ YETMEDİ

DENİZLİSPOR taraftarları dün tribündeki yerini alırken, yeşil-kırmızılıların desteği puan için yetmedi. Bu arada takımda sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen defans oyuncusu Emirhan Kaşçıoğlu, iyileşip formasına kavuştu.