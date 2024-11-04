Fenerbahçe son nefeste

SÜPER Lig'de sonucu merakla beklenen maçta Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 90+12. dakikada attığı golle mağlup etti: 2-3. 11. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında Banza'nın vuruşunu Livakovic çıkardı. 37'de Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Okay'ın kafa vuruşunda kaleci Livakovic, topu kornere çeldi.38'de Visca korneri kullandı, Okay topu kafayla ağlara gönderdi. Ancak öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal oldu. 42'de sağ kanattan En Nesyri'nin yerden ortasında kale önünde Fred topu ağlara gönderdi: 0-1.

AMRABAT BÖYE İSTEDİ

45'te ceza sahası dışından Saint-Maximin'in şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

54'te Djiku'nun ayağı Okay Yokuşlu'nun ayağına geldi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem penaltı kararı verdi. 59'da Banza, atışı gole çevirdi: 1-1. 61'de Çağlar'ın müdahalesi sonrası Banza kendini yerde buldu. VAR bir kez daha devreye girdi ve hakem yine beyaz noktayı gösterdi. 67'de Banza, topu kaleci Livakovic'in ters köşesinden yine filelere yolladı: 2-1. 75'te İrfan Can Kahveci'nin pasında arka direkte altıpas içinde Dzeko, topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 2-2. 90+12'de Kostic'in soldan yerden ortasında, Amrabat skoru belirledi: 2-3.

"BİLSEYDİM GELMEZDİM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemler hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz! Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim" diye konuştu.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Trabzonspor'u taraftarı Fenerbahçe önünde yalnız bırakmadı. 41 bin 461 kapasiteli Papara Park'ta oynan karşılaşmaya ev sahibi taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünleri doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi 2 ayrı koreografi yaptı. Trabzon ve Trabzonspor için sembol isimlerin görsellerinin kullanıldığı ilk koreografide, "Bu yol umudun, cesaretin yolu, daima onurlu, daima gururlu" ifadeleri yer aldı. İkinci koreografide ise Mustafa Kemal Atatürk'ün görseliyle "İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemedi.