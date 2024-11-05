87 günde yedi hoca değişti

TRENDYOL Süper Lig'in başladığı 9 Ağustos'tan bu yana geride kalan 87 günde 7 teknik adam görevden alındı. Ortalama 12.5 günde bir teknik adam takımından ayrıldı. Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılırken yerine Şenol Güneş getirildi. Hatay'da Özhan Pulat'ın yerine Rıza Çalımbay; Adana Demir'de Michael Valkanis'in yerine Serkan Damla; Kayseri'de Burak Yılmaz'ın yerine Sinan Kaloğlu; Bodrum'da İsmet Taşdemir'in yerine Volkan Demirel; Konya'da Ali Çamdalı'nın yerine Recep Uçar getirilirken; Alanyaspor'da ise Bodrum beraberliği sonrası Fatih Tekke istifa etti.