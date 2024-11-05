Benfica efsanesinden Kerem’e büyük övgü

BENFİCA'NIN eski futbolcusu Armando Sa, transferinden bu yana performansıyla dikkat çeken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Sa, Kerem'in kulübe iyi bir uyum sağladığını vurgularken, "Taraftarlar onun performansını çok beğeniyor ve büyük bir potansiyel görüyor. Takıma tutku, klas ve yetenek katıyor. Benfica, Kerem için 12 milyon Euro ödedi ama performansı ve 9 maçta 8 gol atması göz önüne alındığında kulüp için iyi bir yatırım olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.