Göz-Göz ve KSK’den 6’da 6

KFC Kadınlar Voleybol Birinci Ligi'nde mücadele eden Papara Göztepe ve Karşıyaka, sezona harika bir giriş yaptı. İki İzmir ekibi de önceki gün rakiplerini mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Sarı-kırmızılılar, 6 maçın hepsini rakiplerine set vermeden 3-0 yenerek zirveye kuruldu. Yeşil-kırmızılılar ise altı maçta rakiplerine 4 set verirken, averajla ikinci sırada yer aldı. Göz-Göz bu süreçte sırasıyla Havran Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bozüyük Belediyespor, Vakıfbank II, Yeşilyurt ve Edremit Belediyesi Altınoluk'u yendi.

10 KASIM'DA HEDEF 7'DE 7

Kaf-Kaf ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bozüyük Belediyespor, Vakıfbank II'yı 3-0, Yeşilyurt ile Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-1 ve son olarak İstanbul BBSK'yı 3-2 yendi. Sultanlar Ligi'ni hedefleyen iki İzmir takımı da 7. haftada karşılaşacakları rakiplerini yenerek seriyi sürdürmek istiyor. Göztepe sahasında 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te İstanbul BBSK'yı konuk ederken, Karşıyaka ise aynı gün saat 13.00'te Beykoz Belediyespor'a konuk olacak.