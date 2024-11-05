Süper lig yangın yeri

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, hakemlerin sergilediği performanslar sonrası birçok ekip isyan bayrağını çekti. Geçen hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrasında başlayan hakem tartışmalarının ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki kritik randevuda eleştiriler hat safhaya ulaştı. Kara Kartal'da yönetim, dev derbinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla hakem yönetimine veryansın ederken, son olarak Fenerbahçe'nin son dakika golüyle kazandığı Trabzonspor karşılaşmasının ardından da özellikle VAR hakemi Attilla Karaoğlan'ın kararları gündem oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!" ifadelerini kullanırken, tartışmalar önceki gün oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında kaldığı yerden devam etti.

İKİ EKİP DE TEPKİLİ

Kritik randevuda her iki ekip de hakem yönetiminden şikayetlerini dile getirirken, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jose Mourinho, "Maçın adamı Atilla Karaoğlan'dı. Onu bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirirken, asbaşkan Acun Ilıcalı ise "Bugün yeni bir hakem rezaleti yaşandı. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da açıklamasında, "Saha dışındaki şerefsizlere maalesef yine mağlup olduk. Bu saatten sonra ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek" ifadelerini kullandı.