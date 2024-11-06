Bodrum FK’da eldiven değişti

Trendyol Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getiren Bodrum FK'da kaleci Diogo Sousa kesik yedi. Son 3 sezondur yeşil-beyazlı ekibin kalesini koruyan deneyimli eldiven, Süper Lig kariyerinde yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmişti. İsmet Taşdemir'in ardından dümene geçen Volkan Demirel'in ilk icraatı Diogo'yu yedek kulübesine oturtmak oldu. Tecrübeli file bekçisi yerine ise sezon başında takıma Ç.Rizespor'dan katılan Gökhan Akkan geçti. Alanyaspor maçında ilk kez resmi bir müsabakada Bodrum FK forması giyen Akkan, performansıyla tam not aldı.

ÇOK FAZLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Sezon başında yedek kaleci Bahri ile yolları ayıran Bodrum FK, yedek kaleci olarak Ç.Rizespor kalesini koruyan ve Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'den yediği 5 tane gol ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Gökhan ile anlaşmıştı. Deneyimli eldiven, taraftarlar tarafından sert eleştirilere maruz kalırken, Rize yönetimi önce Gökhan'a sahip çıkmış ardından deneyimli file bekçisi ile yolları ayırma kararı almıştı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile başarılı bir grafik yakalayan deneyimli oyuncuyu maç sonu alkışlamıştı.

YEŞİL-BEYAZLILAR KRİTİK VİRAJDA

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK'yı önümüzdeki 3 hafta zorlu bir periyot bekliyor. Önce kendisi gibi ateş hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak Muğla ekibi, daha sonra evinde Galatasaray ile kapışacak. Daha sonra zirveyi zorlayan Samsunspor ile kozlarını paylaşacak Muğla temsilcisi, bu karşılaşmalardan toplayacağı puanlarla ya rahat bir nefes alacak ya da korkulu rüya görmeye başlayacak. Teknik direktör Volkan Demirel'in bu 3 karşılaşmadan en az 5 puan toplamak istediği gelen bilgiler arasında.