MUĞLA Bodrum Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Basketbol Ligi 9. Hafta karşılaşmasında, zorlu rakibi Çayırova Belediyesi'ni son saniyelerdeki nefes kesen bir mücadeleyle 78-75 yenen Çağdaş Bodrum'da yüzler gülüyor. Başantrenör Erhan Ernak, "Bizim için çok kıymetli bir galibiyet oldu. Dar kadroyla oynadığımız bu maçta, oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Taraftar desteğimiz gerçekten muazzam. Sağ olsunlar, her saatte gelip bizi destekliyorlar. Maçın kırılma noktalarında adeta altıncı oyuncumuz gibi bizlere güç verdiler. Onlara buradan özel bir teşekkür iletmek istiyorum. Ligin bu sezonu çok çekişmeli geçiyor; her takım birbirine karşı çok iddialı ve güçlü. Biz de mücadelemizi arttırarak sürdüreceğiz." dedi. Çağdaş Bodrum'da Chris Warren 40 sayı kaydetti ve galibiyetin baş mimarı oldu.