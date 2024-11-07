Merkezefendi’de Cooper rüzgarı

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Basket'in yeni transferlerinden 23 yaşında ki ABD'li Şutör Sharıfe Omar Cooper, performansıyla beğenilirken sezonun ilk galibiyetinin de mimarlarından oldu. Onvo Büyükçekmece Basket karşısında 30 dakika 30 saniye oyunda kalan Cooper, ikilik ve üçlük atışlarda 3/7 isabet oranı ile yüzde 42.9 isabet sağladı. 4 Ribaund alan Cooper, attığı 20 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Cooper, forma giydiği 4 maçta 120 dakika süre aldı ve 65 sayı kaydetti. Baş Antrenör Zafer Aktaş, Büyükçekmece maçında Coeper'in sergilediği performansı başarılı bularak, "Geldiğinden beri hücum organizasyonlarında etkili bir isim oldu. Performansı her geçen gün artıyor" dedi. Geçtiğimiz sezona NBA League Cleveland Charge başlayan Cooper, 45 maçta, 18.7 sayı ve 7.2 asist ortalaması yakalamıştı. Nisan 2024'de Çin'e giden Cooper, takımı Liaoning Flying Leoparsds'ın şampiyon olmasına katkı koydu.