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Denizlispor’da Akar’a güvenoyu

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da Akar’a güvenoyu
DENİZLİSPOR teknik heyet değişikliği ile çıkış ararken, yeni bir sayfa açmak isteyen yönetim de geçici bir süre takımın başına geçen Şükrü Akar'ın performansını merak ediyor. Yönetim, Zonguldakspor maçında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Çağdaş Mavioğlu ile yolları ayırmıştı. Denizlispor Başkanı Ahmet Yıldırım, altyapı genel koordinatörü iken A Takım'ı çalıştırmasını teklif ettikleri Şükrü Akar'ın hiç itiraz etmeden ve hiçbir şey talep etmeden görev kabul etmesinin çok anlamlı olduğunu ve başarılı olması halinde yola kendisiyle ile yola devam edeceklerini belirtti.
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