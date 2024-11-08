Denizlispor’da Akar’a güvenoyu

DENİZLİSPOR teknik heyet değişikliği ile çıkış ararken, yeni bir sayfa açmak isteyen yönetim de geçici bir süre takımın başına geçen Şükrü Akar'ın performansını merak ediyor. Yönetim, Zonguldakspor maçında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Çağdaş Mavioğlu ile yolları ayırmıştı. Denizlispor Başkanı Ahmet Yıldırım, altyapı genel koordinatörü iken A Takım'ı çalıştırmasını teklif ettikleri Şükrü Akar'ın hiç itiraz etmeden ve hiçbir şey talep etmeden görev kabul etmesinin çok anlamlı olduğunu ve başarılı olması halinde yola kendisiyle ile yola devam edeceklerini belirtti.