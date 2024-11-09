Göztepe’ye 18’lik İskoç

Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı ve başkanına sahip olan Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, çoğunluk hissedarı Sport Republic sayesinde yurt dışındaki yıldız adaylarına kolay ulaşabiliyor. Sezon başında Sport Republic'in yönettiği diğer kulüp olan Southampton'dan 21 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki ve 2002 doğumlu Brezilyalı forvet Juan Santos'u kiralayan Göz-Göz, yine İngiliz ekibi kanalıyla bir oyuncuyu daha kadrosuna katabilir. İskoç medyası, Sport Republic'in oyuncu izleme biriminin, İskoç Ligi takımlarından Motherwell'in 18 yaşındaki orta sahası Lennon Lee Miller'i transfer etmek istediğini aktardı.

GENÇ YAŞINDA KAPTANLIK YAPTI

Genç yıldız adayının transfer edilmesi halinde Sport Republic'in yönettiği takımlardan Southampton, Göztepe ya da Valenciennes'ten biri Southampton'un yaz transfer döneminde Kuryu Matsuki ve Juan Santos'u Göztepe'ye kiraladığı düşünüldüğünde, İngiliz ekibinin Miller'i bonservisiyle alıp, devre arasında İzmir ekibine geçici transferine onay vermesi ihtimaller dahilinde. 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, henüz 16 yaşında İskoç ekibinde ilk maçına çıktığından beri İskoç futbolunun yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Hatta genç oyuncu geçtiğimiz pazar günü İskoçya Lig Kupası Yarı Finali'nde Rangers karşısında kaptanlık pozubandını koluna takmayı başardı.

16 MAÇTA 4 GOLÜ VAR

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 2006 doğumlu orta sahayı, ayrıca Rangers ve Celtic'in de radarında. Bu sezon 16 maçta dört gol ve üç asist yapan Lennon'un, U21 İskoçya Milli Takımı'nda 4 karşılaşmada 3 golü var. Devre arası transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan Göz-Göz, Toronto forması giyen 23 yaşındaki Güney Afrikalı Cassius Mailula ve Botafogo forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı santrfor Igor'u listesine ekledi.

KONYA FOBİSİNİ YENMEK İSTİYOR

Süper Lig'de yarın Konyaspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde ağırlamaya hazırlanan Göztepe, rakibiyle oynadığı son 4 resmi maçı kaybetti. Konyaspor'a 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında evinde 1-0 mağlup olan Göz-Göz, Süper Lig'den düştüğü 2021-2022 sezonunda oynanan iki karşılaşmayı da 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yitirdi. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda rakibine normal süresi 1-1 biten eşleşmede uzatmada 2-1 yenilerek elendi. Göztepe, bu maçlardan önce iki takım arasında Süper Lig'de 2017-2018 sezonundan itibaren oynanan 7 maçta ise 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç mağlup olmamıştı.

STANİMİR STOİLOV İMZAYA YAKIN

İki sezon sonra geri döndüğü Trendyol Süper Lig'de göze hoş gelen futboluyla göz dolduran Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov ile sözleşme uzatmaya yakın. Sarı-kırmızılı kulüp, bir buçuk yıl daha kontratı bulunan Bulgar hocaya 2 yıl daha sözleşme teklif etmişti. Bulgar teknik adamın da bu teklife sıcak baktığı ve devre arasında resmi imzaların atılabileceği gelen bilgiler arasında. Göztepe tarihinin en başarılı teknik adamlarından biri olan Stanimir Stoilov, geçen sezon takımıyla 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyı başarmış, üstün performansını Süper Lig'de de devam ettirmişti.