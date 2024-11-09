Kartal’da gündem Schick

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde bu sezon yarışı son ana kadar sürdürmek isteyen Beşiktaş, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i radarına aldı. Sezon başında da siyah-beyazlıların gündemine gelen Çek santrforun transferi yüksek maliyet nedeniyle gerçekleşememişti. Beşiktaş, kısa bir arayışın ardından İtalyan forvet Ciro Immobile'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Kartal'ın, yeniden Schick ile ilgilendiğini Almanya basını yazdı. Bazı spor sitelerinde yer alan haberde, Bayer Leverkusen ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 28 yaşındaki forvetin yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı iddia edildi. Bu sezon Alman ekibinde 7 Bundesliga maçına çıkan Çekyalı yıldız henüz gol atamadı, sadece 1 asist yaptı. Schick yalnızca Almanya Kupası'nda 2 maçta 2 gol kaydetti. Toplamda 13 resmi maçta 425 dakika süre alan deneyimli forvetin kiralık olarak Beşiktaş'a gidebileceği ileri sürüldü. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Alman ekibiyle temas kuracağı ve transferi erken bitirmek istediği de gelen bilgiler arasında.