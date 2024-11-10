F.Bahçe Kancası

Süper Lig'de verdikleri şampiyonluk yarışı dışında birçok kez transferde de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'de yayın yapan O Jogo'nun yaptığı habere göre iki kulüp şimdi de Victor Osimhen için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminin son günlerinde flaş bir hamle yaparak Napoli'de kadro dışı kalan ve transfer yapmayan Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Galatasaray'da gösterdiği performansla yeniden adından söz ettiren yıldız futbolcu için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son haber ise Portekiz'den geldi. O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetime Viktor Osimhen'in alınması için talepte bulundu. Geçmişte çalıştırdığı takımlarda Nijeryalı golcü gibi isimlerle çalışan Portekizli ünlü teknik adamın bu konuda ısrarcı olduğu dile getirildi.

75 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sarı-kırmızılıların da takımda mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar burada kalacağını dile getiren futbolcunun bonservisini almak istediği öne sürülürken, gelecek dönemde bu konuda flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor. O Jobo'nun haberine göre sarı-kırmızılıların 50 milyon Euro'nun üzerine çıkamayacağı öne sürüldü. Ancak Napoli'nin sözleşmede yer alan fesih maddesindeki 75 milyon Euro'yu talep ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ise sponsorlarını devreye sokarak bu transferi bitirmek istediği öne sürüldü.

NAPOLİ'DE TARİH YAZDI

Nijeryalı oyuncu 2022/2023 sezonunda Napoli'nin 33 yıllık şampiyonluk hasretine son veren kadronun en önemli parçalarından biriydi. Takımın kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia ile muhteşem bir uyum yakalayan Osimhen, o sezon 26 gol - 5 asistlik bir performans göstermişti.