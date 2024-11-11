Aliağa FK zincir kırdı

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 10. haftasında Aliağa Futbol A.Ş. deplasmanda Çorluspor 1947'yi 2-0 mağlup etti. Son iki maçından beraberlikle ayrılarak zirve yarışında yara alan sarı-siyahlılar, zorlu deplasmanda kazanarak zincir kırdı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Hakan Demir ve 85'te oyuna giren Hasan Çelik'in golleriyle mücadeleyi kazanmasını bildi. İzmir ekibi bu galibiyetle puanını 18 yapıp haftayı 4. sırada kapattı. Sarı-siyahlılar gelecek hafta zirve mücadelesinde ikinci sırada yer alan 52 Orduspor FK ile taraftarı önünde karşı karşıya gelecek.