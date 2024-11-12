Manisa kötü seriyi bitiremedi

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans ortaya koymasına rağmen bunu lige yansıtamayan Manisa Basket, evinde F.Bahçe Beko'ya da yenilerek kötü gidişatı durduramadı. Avrupa'daki grubunda güçlü rakipleri karşısında 4 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğunda bulunan Manisa, ligde ise 6 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

SIKINTILARLA MAÇA ÇIKTI

Hafta içinde sezona günler kala Ozan Bulkaz'ın yerine göreve getirilen Antrenör Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayıran Manisa temsilcisinde NBA'den son transfer Troy Brown da Fenerbahçe maçı öncesinde kimseye haber vermeden ABD'ye döndü. Takımda Martynas Echodas 35 sayıyla müthiş bir performans sergilese de mağlubiyete engel olamadı. Bu sezon NBA'den Saben Lee, Javon Franklin-Liberty gibi isimleri alıp yeniden parlatan Manisa Basket'te Los Angeles Lakers takımında scout olarak görev yapan Can Pelister, CEO olarak göreve başladı. Pelister henüz 25 yaşında kulüpte önemli bir göreve geldi. Öte yandan Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayıran Manisa Basket, Serhat Çetin ile asistan koç olarak anlaştı.