Manisa FK’dan Galatasaray’a

ALT yaş kategorilerinde birçok oyuncuyu milli takıma gönderen, özellikle bu sezon altyapı oyuncularına A takımda forma vererek vitrine çıkaran Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'nın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Arık için Galatasaray devrede. Süper Lig'in dev ekibi, siyah-beyazlı ekibin yöneticileri ile görüşme halinde. Aslan, oyuncuyu önce altyapıya kazandırıp, daha sonra gelişimine göre değerlendirmeyi planlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile tesis krizi yaşayan ve yıllardır kullandığı Halil Onultmak ve Tevfik Lav Tesisleri'nden çıkarılan Manisa FK Akademisi, türlü sıkıntılara rağmen öz kaynak sisteminden çıkardığı oyuncularla dikkat çekiyor. İzmir doğumlu olan ve Pınargücü altyapısından çıkan Kerem, 29 Mart 2024'te Manisa FK ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

PINARGÜCÜ'NDE YETİŞTİ

Geçen sezon 1. Lig'in son haftasında Şanlıurfaspor karşısında 90 dakika oynayan 2007 doğumlu futbolcu, bu sezon da Boluspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında toplam 39 dakika şans buldu. Kerem ayrıca 3 kez U18, 4 defa da U17 Milli Takımları'nda görev aldı. Bu sezon Bartu Göçmen, Umut Erdem, Efe Altunkara, Arda Çolak, Birkan Yılmaz gibi genç oyuncuları parlatan Manisa ekibinde başka oyunculara da taliplilerin olduğu öğrenildi.