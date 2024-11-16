Yeşil ışık yakmadı

26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde olağanüstü genel kurula gidecek Karşıyaka'da başkan adaylığı için adı geçen Azat Yeşi'den açıklama geldi. Camianın büyük çoğunluğunun tekrar kulübün başına geçmesi için baskı yaptığı Yeşil, başkanlığa yeteri kadar vakit ayıramayacağını açıkladı. Yeşil "Beni bu onurlu koltuğa layık gördükleri için teşekkür ederim. Ancak mümkün değil. Umarım bu işe soyunacak güçlü biri çıkar ve biz de ne gelirse katkımızı koyarız" dedi. İş gezisi için Fransa'nın başkenti Paris'te olan Yeşil'in hafta başında İzmir'e gelip İzmir ekibinin ileri gelenleriyle kulübün geleceği ile ilgili görüşmeler yapması bekleniyor. İzmir ekibinde eski başkan Turgay Büyükkarcı'nın da Yaşar Holding'in desteğini alarak basketbol şubesinin başına geçme ihtimalinin belirdiği öğrenildi.

ŞENSAN İÇİN HATIRA ORMANI

Karşıyaka'da henüz 59 yaşında hayatını kaybederek camiayı yasa boğan Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın adı hatıra ormanında yaşayacak. Nazım Torbaoğlu'nun desteğiyle İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde bulunan 3 bin 595 metrekarelik alanda oluşturulacak Gökhan Şensan Hatıra Ormanı'na 2 bin 500 ağaç dikilecek.