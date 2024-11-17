Göztepe’ye yeni sambacı

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe, yeni bir transfer hamlesi için düğmeye bastı. Milli arada transfere ağırlık veren Göz-Göz yönetimi yeni bir isim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ön bölgede alternatifli bir kadro oluşturmak için şu an Brezilya temsilcisi Flamengo'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Gabriel Barbosa ile temasa geçti. Oyuncudan olumlu dönüş alan kurmaylar, önümüzdeki günlerde Barbosa'nın transferiyle ilgili teknik ekip ile bir toplantı gerçekleştirecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un onay vermesi halinde oyuncuyu takıma kazandıracak sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında santrfor sorununu ortadan kaldırmayı hesaplıyor. Tecrübeli oyuncunun Flamengo ile sözleşmesi gelecek ay bitiyor. Yönetim, şu an yaklaşık 7 milyon Euro piyasa değeri olan golcü oyuncuyu herhangi bir bonservis ödemeden takıma kazandırmak için oldukça istekli davranıyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Profesyonel kariyeri boyunca İtalya Serie A'da İnter ve Portekiz'de de Benfica gibi üst düzey takımlarda forma giyen Barbosa'nın Göz-Göz'ün 4. forveti olması bekleniyor. Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlanmasıyla forvet hattında Juan, Fofana ve Romulo üçlüsü ile sezona devam etmek zorunda kalan İzmir temsilcisi, hücum hattını güçlendirmek için hamlelerini yapmak istiyor.

DENNİS'E ÖDEME AYARI

Göztepe'nin altyapısından A Takım'a yükselen ve gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine takan Anthony Dennis'in ücretinde iyileştirmeye gidileceği öğrenildi. Bundesliga ekibi Stutgart'ın ilgilendiği iddia edilen genç futbolcu, altyapıdan geçen sezon A takıma yükseldiği için düşük olan maaşı, takımın ortalamasına yükseltilecek. Ayrıca oyuncunun 2027'de sona eren sözleşmesini uzatacak Göztepe, Dennis'in serbest kalma bedelini de artıracak.