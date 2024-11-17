‘Ringlerin kurdu’ Nefise Avrupa 3.’sü

Muaythai Avrupa Şampiyonası, 7-14 Kasım tarihlerinde Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirildi. Şampiyonada Milli Takım adına ringe çıkan Aydınlı Nefise Delikurt, şampiyonadan başarıyla döndü. Performansıyla şampiyonaya adeta damga vuran 'Ringlerin kurdu' lakaplı Delikurt, 54 kiloda ringe çıktı ve Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Aydın'a ilk Büyük Bayanlar Avrupa madalyasını kazandıran milli sporcuyu tebrik eden antrenörü Murat Delikurt "Madalyamızı göğsümüzü kabarta kabarta taktık. Kalbi bizimle çarpan, bizim için dua eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.